VIDEO - Le lycée Hemingway de Nîmes vote majoritairement contre la réforme du ministre de l'Education Nationale

C'est sous l'abri bus situé devant l'entrée du lycée Hemingway à Nîmes que le dépouillement du vote organisé par le collectif des professeurs contre la réforme a eu lieu ce mercredi midi. Les journalistes n'avaient pas été autorisés à rentrer à l'intérieur. Dans ce bureau de vote improvisé : une table, une chaise, une banderole et une urne contenant les bulletins de vote. L'objectif des profs : montrer que contrairement à ce que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale, affirme dans les médias, la majorité des enseignants est contre sa réforme du lycée.

"Quand on aura réussi à désintoxiquer la société du message de notre ministre, je pense qu'on va pouvoir passer à une autre étape, c'est à dire est ce qu'on a un gouvernement qui est autoritaire et qui va passer en force alors que la majorité des Français est contre cette réforme, ou on est dans une vraie démocratie avec l'expression du peuple qui va être reconnue."