Le lycée hôtelier de la Guerche-de-Bretagne remporte le Concours des Jeunes Talents de la restauration

Trois équipes d'élèves de lycées hôteliers (Saint-Nazaire, Dinard, la Guerche-de-Bretagne) ont participé ce mardi à la 3e édition du Concours des jeunes Talents de la restauration à Saint-Nazaire. Organisé par Produit en Bretagne, ce concours a pour but de valoriser les produits bretons.

Dans les cuisine du lycée hôtelier Sainte Anne de Saint-Nazaire, les bînômes, un chef, un commis s'activent sous les yeux de membres du jury. Ils doivent préparer un plat, un carré de porc accompagné d'au moins deux garnitures et un dessert avec une pomme qu'on valorise au maximum. Tout est minuté. Elève au lycée de la Guerche-de-Bretagne, Lisa est concentrée derrière son masque. Elle prépare des tartelettes qu'elle garnira d'un gratin de choux-fleur mousseux. A côté, Isalyne, chef de l'équipe de Saint Nazaire fait revenir ses encornets. Comme les stages cette année sont compliqués car les restaurants sont fermés, "ce concours permet au moins de s'entraîner, de montrer ce que l'on sait faire car on est privés de stages dans les restaurants. L'hygiène est importante, déjà avant le Covid ça l'était, mais aujourd'hui encore plus" explique la lycéenne.

Le jury observe les candidats en cuisine © Radio France - Anne Patinec

Chaque équipe compte aussi un serveur qui présente et sert les plats et les vins au jury. Nicolas Carro, le jeune chef étoilé du restaurant de l'Hôtel de Carantec dans le Finistère préside ce jury. Et pour lui, un critère fondamental est le travail en équipe

Le chef étoilé Nicolas Carro préside le jury © Radio France - Anne Patinec

Tout compte, l'atmosphère. Vous pouvez avoir la meilleure cuisine du monde, s'il n'y a pas le service qui suit derrière, la féerie n'est pas la même. C'est une symbiose et c'est l'esprit que je m'efforce d'insuffler dans mon établissement" Nicolas Carro, chef étoilé du restaurant de l'Hôtel à Carantec

Le carré de porc confectionné par les lycéens de la Guerche-de-Bretagne © Radio France - Anne Patinec

Et notamment grâce à son esprit d'équipe ,c'est la Guerche-de-Bretagne et le trio emmené par Lisa qui l'emporte. Tous, membres du jury et lycéens, attendent avec impatience la réouverture des restaurants.