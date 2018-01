Depuis le début de la semaine, chaque jour à 10H15 précises, une fois la récréation terminée, place à la lecture obligatoire au lycée Jean Monnet à Montpellier. Pendant environ un quart d'heure, tous les élèves et enseignants sont invités à se plonger dans le bouquin de leur choix. Silence, on lit !

Montpellier, France

Qui a dit qu'il fallait réconcilier les jeunes avec la lecture ?

A en croire Hugo, Tom et Marius, à qui la professeur de sciences économiques et sociales vient d'accorder une heure entière de lecture, il faudrait faire cela toute l'année, et pas seulement pendant trois semaines.

Depuis ce lundi, le lycée Jean Monnet de Montpellier expérimente un quart d'heure de lecture obligatoire chaque matin, juste après la récréation de 10h. Quelque soit le cours prévu à cette heure là.

Ce sont deux enseignantes du lycée, Corinne Amettler, documentaliste au CDI, et Anne Borrat, professeur de français, qui en ont eu l'idée en s'inspirant des nombreuses initiatives défendues par l'association "Silence, on lit!".

Un quart d'heure de silence, çà peut pas faire de mal

Chaque élève, chaque enseignant, chaque employé du lycée est donc invité chaque jour à interrompre son activité pendant quinze minutes pour se plonger dans la lecture du livre de son choix. Littérature, magazine, bande-dessinée. Chacun à le choix, pourvu qu'il ait quelque chose à lire, et si possible loin des écrans numériques qui envahissent notre quotidien.

"Il est prouvé par de nombreuses études que la lecture a beaucoup de bienfait sur la concentration. Cela permet un retour au calme et _cela ouvre bien sûr de nombreuses perspectives_" explique Corinne Amettler qui chaque jour, voit défiler des dizaines de lycéens au CDI, "mais pas forcément pour lire".

Et pourtant, on lit plus qu'avant

Jean Marc Gavanon, proviseur-adjoint du lycée Jean Monnet, interrompt lui aussi chaque matin ses activités administratives et managériales pour se consacrer à la lecture d'un livre de son choix.

_"_On lit aujourd'hui quatre fois plus que ce qu'on lisait il y a une trentaine d'année. Et c'est un moyenne qui concerne toute la population. La qualité de ce qu'on lit n'est certes plus la même, puisque désormais on lit d'avantage sur des réseaux sociaux, mais le temps de lecture augmente malgré tout. Le support importe peu, ce qui compte c'est le contenu."

Au CDI, comme dans les salles de cours, lecture obligatoire chaque jour à 10h15 précises © Radio France - Guillaume Roulland