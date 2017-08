Le Lycée Lebrun de Coutances fait peau neuve pendant les vacances

Pendant les vacances le lycée public Lebrun de Coutances poursuit ses travaux. Commencé en 2015, ils sont prévus pour durer 5 ans. Montant : 18 millions d'euros en tout.

Le #lycée public Lebrun de Coutances compte 900 élèves dont 160 en internat. Cela fait deux ans et demi que l'établissement est en travaux. Des travaux prévus sur 5 ans pour un montant de 18 millions d'euros en tout. La première phase a consisté à démolir l'internat, la 2e à réhabiliter le plus ancien des bâtiments (il date de 1834) et aujourd'hui il s'agit de créer par exemple une nouvelle cuisine, une salle informatique, une nouvelle salle de restauration et un nouveau CDI. Les travaux sont colossaux, le lycée va changer de physionomie tout en conservant son identité selon Dominique Boutray l'architecte : "c'est à dire des enduits traditionnels, de l'ardoise naturelle, vraiment des procédés d'origine en revanche pour ce qui est de l'aménagement intérieure on est sur des technologies modernes et actuelles respectueuses de l'environnement". Entre la nouvelle cuisine, le CDI la restauration il y a aussi d'autres projets, Vincent Langevin directeur adjoint des bâtiments à la région : "on va travailler sur les logements, ce sera un lycée tout neuf y compris les cours où l'on va travailler aussi l'accessibilité." Pendant ce temps là le lycée fonctionne il faut donc faire avec les travaux mais d'après le manchois Jean-Manuel Cousin, conseiller régional tout se passe bien : "je n'ai jamais entendu un personnel ou un élève m'expliquer qu'il était difficile de travailler dans ces cas-là".

Des travaux au lycée Lebrun de Coutances © Radio France - Alexandre Moity

500 millions d'euros pour les lycées normands

Le président de région #Hervé Morin estime que les lycées de la région accuse un retard et qu'il faut en faire des établissements du futur. Jean-manuel Cousin, conseiller régional : " la région débloque 500 millions d'euros pour rénover les lycées dans la région. Un investissement sur 5 ans très important. C'est colossal."

Construction d'une nouvelle cuisine et d'un espace restauration au lycée Lebrun de Coutances © Radio France - Alexandre Moity

Quant à la sécurité, les lycées avaient la possibilité de demander des caméras de vidéosurveillance à l'extérieur mais selon #Jean Manuel Cousin conseiller régional : "les personnes considèrent qu'elles se sentent en sécurité. Il n'y a pas eu de demandes particulières. On a des groupes de travail on écoute, on entend sauf si nous estimions qu'il y a un danger nous interviendrions immédiatement."