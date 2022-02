Déjà impacté par la crise sanitaire et les cas de Covid, l'établissement est plongé dans la douleur depuis ce mardi après l'annonce de la disparition brutale d'un professeur très apprécié. Une cellule psychologique a été mise en place. Les cours en présentiel sont suspendus pour une semaine.

L'émotion au lycée maritime et aquacole de La Rochelle après le décès d’un enseignant

© Google Street View - Le lycée maritime et aquacole de La Rochelle

Le lycée maritime et aquacole de La Rochelle fait part ce mardi après-midi de sa vive émotion après le décès d'un enseignant survenu la semaine dernière. Aucune précision n'a été apportée sur les circonstances de cette disparition brutale.

Joint par France Bleu La Rochelle, le conseiller principal d'éducation (CPE) a tenu à partager la douleur de la communauté éducative du lycée via un communiqué lu au téléphone. "L’établissement vient de vivre un événement dramatique. Nous avons appris la semaine dernière la disparition d’un de nos collègues enseignants extrêmement humain et dévoué à ses élèves et particulièrement apprécié par la communauté éducative. La vive émotion suscitée par ce drame ajoutée aussi à des cas de Covid qui perturbent le bon déroulement des enseignements nous a conduits, en concertation avec l’autorité académique, à suspendre les cours en présentiel pour les élèves en formation initiale."

Cellule de suivi psychologique

Le CPE précise que l'établissement n'est pas fermé. "Les enseignants qui seront en mesure de le faire pourront réaliser les cours en distanciel. Les élèves et les personnels qui le souhaitent sont accueillis". La formation continue est également assurée. "Toute la communauté éducative s'associe à la douleur de la famille et des proches de l'enseignant décédé".

Une cellule de suivi psychologique a été mise en place au sein de l'établissement, qui accueille plus de 200 élèves et apprentis. Les cours devraient reprendre normalement le lundi 7 février.