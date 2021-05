A Besançon, parents et élèves ont bloqué le lycée Pasteur

Le lycée Pasteur de Besançon était bloqué ce lundi 10 mai 2021, au matin. L'UNL (Union Nationale Lycéenne) appelait à se mobiliser contre le maintien du bac. Ils dénoncent depuis plusieurs semaines un manque de préparation pour les épreuves de fin d'année. Les lycéens disposaient d'un allié pour cette manifestation : les parents d'élèves. Tous demandent au ministre de l'éducation une annulation des épreuves, notamment celle du grand oral, ainsi que la validation du contrôle continu et le rattrapage accessible à tous.

"Ma fille n'a étudié que la moitié du programme"

À cause des différents confinements, les élèves ont pris du retard, ce qui inquiète les parents d'élèves. Frédéric a sa fille en terminale générale, elle passe son baccalauréat dans quelques semaines. Pour lui, qui était présent ce matin au blocus, il faut annuler les épreuves et passer sur le mode du contrôle continu. "Ma fille ne se sent pas prête du tout. Elle n'a étudié que la moitié du programme, on court à la catastrophe avec ce bac".

Quelques parents d'élèves tenaient l'une des entrée du Lycée Pasteur ce lundi matin. © Radio France - Benjamin Cornuez

Une manifestation devant le rectorat

Une manifestation à l'appel de l'UNL du Doubs était prévue ce lundi à 10h30 place de la Révolution. Le cortège devait se rendre ensuite devant le rectorat.