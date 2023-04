Le lycée Philippe Lamour de Nîmes, fait sa Semaine Olympique et Paralympique

Du lundi 3 avril au 7 avril 2023, à l'occasion de la Semaine Olympique et Paralympique , le lycée Philippe Lamour de Nîmes organise, tous les jours, des activités autour du sport et du handisport. Au programme, une sensibilisation aux sports adaptés, des interventions de professionnels et des Olympiades, une compétition avec cinq sports adaptés, cinq sports classiques. Toute cette semaine est organisée par une classe de Seconde, spécialité EPS (éducation physique et sportive).

Une initiation au cécifoot

Pour commencer la semaine, les élèves de Seconde, option EPS, du lycée Philippe Lamour ont pu tester trois sports : le basket-fauteuil, la boccia (une sorte de pétanque) et le cécifoot. Ce football adapté aux malvoyants est une découverte pour Mathéo : "je ne savais même pas que ça existait le foot pour aveugle, donc je ne sais pas comment ça va se passer, je pense qu'on va perdre tous nos repères, tirer dans le vide, n'importe où". Pour repérer la balle, cette dernière est équipée de clochette : plus le ballon se rapproche, plus on les entend. Bandeau sur les yeux, Ikrane a tout de même du mal à se repérer : "c'est stressant parce qu'on n'arrive pas à savoir si la balle arrive vers nous ou pas, et il faut du silence pour la repérer, c'est très perturbant". Sur le côté, Lilian Fournier, professeur d'EPS, est très impressionné : "ils s'en sortent très bien, et je pense que ça va les marquer pendant un moment". Effectivement, les premières réactions sont admiratives : "c'est pas simple du tout, force à tous les aveugles", conclue Ikrane.

La classe de Seconde, option EPS, a pu tester le cécifoot © Radio France - Pauline Boudier

Partager les valeurs véhiculées par le sport

L'objectif de la semaine, c'est aussi de partager les valeurs du sport, de donner envie aux élèves d'en faire, explique le proviseur adjoint du lycée Philippe Lamour, Khalid Sghir : "il y a des problématiques de confiance en soi, de relation au corps, la vision des autres sur soi. Le sport permet aux élèves se s'affranchir de ces aspects et de s'épanouir avec les autres". Tous les professeurs ont été mobilisés via une exposition sur le sport et ses valeurs. Le lycée espère obtenir le label Génération 2024.