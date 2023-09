Le Lycée Porte Océane du Havre va développer un partenariat avec l'État américain de l'Ohio

La rectrice de l'Académie de Normandie a tenu à venir l'annoncer en personne : le lycée Porte Océane du Havre va développer un partenariat avec un établissement de l'Ohio. Il devrait permettre aux lycéens et aux étudiants de partir en échanges et en stages professionnels dans l'État américain. Voilà six mois que l'Académie, avec l'aide de l'Ambassade de France travaille sur ce projet, notamment après la publication d'un article présentant Porte Océane comme un "lycée de merde".

Le partenariat dont l'accord devrait être signé au printemps, va permettre aux élèves de Porte Océane d'aller étudier et réaliser des stages dans l'État de l'Ohio, notamment au lycée international de Columbus.

Le Lycée Porte Océane souffre d'une mauvaise réputation, renforcée en mars dernier par le classement du journal Le Parisien - Aujourd'hui en France, qui le plaçait comme troisième pire lycée de France. En avril, un article du journal satirique Charlie Hebdo titré Troisième pire bahut de France : "Je suis une merde, dans un lycée de merde", avait particulièrement blessé la communauté éducative.

Le lycée a en effet des résultats au Bac en dessous de ses voisins havrais. Mais l'établissement rappelle qu'il a aussi des élèves qui arrivent plus en difficulté. Il compte 67% de boursiers et le plus faible indice de position sociale (qui se fonde sur la profession des parents, notamment) de l'agglomération.

10% des élèves de Porte Océane partent déjà en mobilité à l'étranger

Le lycée Porte Océane est déjà très bien placé dans l'Académie de Normandie en terme de mobilité : près de 10% de ses élèves partent à l'étranger dans leurs années de lycées ou d'études pour les BTS. Espagne, Irlande, Pologne, Italie... Les élèves partent pour une semaine à deux mois, en échange ou en stage en entreprise.

"Et ça a des conséquences sur les notes, constate Isabelle Valognes, professeure d'Anglais depuis 25 ans à Porte Océane. Une de nos étudiantes est partie deux mois en stage à Malte l'an dernier et a terminé première académique de son BTS". Madisson, elle, est partie à Barcelone pour un mois de stage, "j'avais 10 de moyenne en Espagnol avant de partir, maintenant j'ai 17".

Bien plus, élèves et professeurs constatent une amélioration de la confiance en soi des élèves qui ont voyagé*, "et de la confiance en leur professeurs"*, souligne l'un d'eux.