Le lycée Rabelais à Paris fermé pour raisons de sécurité

Paris, France

Les élèves du lycée Rabelais, dans le 18e arrondissement de Paris, ne retrouveront pas leur lycée à la rentrée. La région Ile-de-France annonce ce lundi matin que le lycée est fermé, suite à une visite de sécurité le 10 février. Une visite organisée suite aux intempéries des dernières semaines, qui ont "provoqué des dégâts et fragilisé une partie de la structure du lycée". La région précise que "ce lycée faisait l'objet d'une surveillance régulière compte tenu de son état de vétusté", ce que France Bleu Paris avait pu constater au mois d'octobre : les enseignants expliquaient alors que le bâtiment n'a pas été rénové depuis 1973. Ils nous racontaient les blocs de béton qui se détachent de la façade, la sécurité incendie qui fonctionne mal et l'absence de diagnostic amiante. L'équipe enseignante et des parents d'élèves avaient d'ailleurs manifesté devant le Conseil régional d'Ile-de-France à Saint-Ouen.

La rentrée est décalée au 9 mars

Le lycée Rabelais accueille près de 500 élèves en filière pré-bac et 670 en post-bac (BTS, IFSI). Soit 1140 élèves à qui il va falloir trouver une place dans d'autre établissements. La reprise des cours est donc prévue le 9 mars, d'ici là les étudiants et les parents d'élèves seront informés par courriel et via l'intranet des modalités d'accueil des lycéens. La Région annonce également qu'elle prendra en charge les frais de déplacement des élèves.

Réouverture prévue en 2023

La rénovation du lycée Rabelais était planifiée pour la fin de l'année, les travaux commenceront plus tôt que prévu. Un appel d'offre sera lancé avant l'été, en espérant une réouverture du lycée en 2023. D'ici là, il est envisagé d'implanter un lycée provisoire, à proximité de l'établissement, à partir de la rentrée de septembre 2020.