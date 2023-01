Le lycée Rostand à Caen visé par des menaces d'attentat à la bombe ou à l'explosif

Des menaces prises au sérieux à Caen au lycée Edmond Rostand où ont circulé ce mardi jour de rentrée scolaire en France, des menaces d'attentat à la bombe ou à l'explosif proférées sur des espaces numériques de travail (ENT) piratés. L'ENT est un portail internet qui sert à relier parents, enseignants et élèves, à communiquer et échanger des informations sur la vie des collèges et des lycées.

ⓘ Publicité

Plusieurs établissements sont concernés en France, certains ont été évacués.

Pas d'évacuation à Caen au Lycée Rostand où la police s'est rendue

La police a effectuée ce qu'on appelle une levée de doutes, nous a confirmé Christine Gavigni-Chevet, la rectrice de l'Académie de Normandie. L'établissement a été fouillé et les espaces numériques de travail inspectés, mais élèves et enseignants ont pu travailler normalement.