Le maire de Cendras demande un moratoire sur les fermetures de classe

Il y a des écoles des villes et des écoles des champs. Et elles ne doivent pas être traitées selon les mêmes critères lorsqu’il s’agit de fermer une classe. C’est, en substance, ce qu’estime le maire de Cendras. En tant que président de l’association des maires ruraux du Gard, Sylvain André est monté au créneau, ce mardi matin, sur France Bleu Gard Lozère, pour demander un moratoire sur le sujet : « C’est en attendant que le gouvernement fasse des propositions très concrètes, car il nous les a promis dans le cadre l’agenda rural n°2. » En clair, l’élu communiste demande qu’il n’y ait plus de fermeture de classe jusqu’à tant que l’exécutif n’ait pas présenté sa copie pour améliorer la scolarité en milieu rural.

Selon Sylvain André, dans le nord du Gard, plusieurs classes sont menacées de fermeture. De nombreuses familles pourraient donc être pénalisées, remarque le maire de Cendras, qui n'a pas, pour l'heure, de nombre précis : « Lorsqu’on vit à la campagne, on est beaucoup plus loin des écoles. Il faut prendre sa voiture. Il y a aussi des problèmes de classes surchargées, ce qui affecte la qualité de l’enseignement. »