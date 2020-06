Le maire de Giberville contraint par le préfet de rouvrir l'école

Le maire de Giberville dans le Calvados contraint de rouvrir l’école. Le préfet le lui ordonne. Maire communiste depuis 25 ans, Gérard Leneveu, avait estimé qu’il n’avait pas les moyens matériels et humains de rouvrir en toute sécurité pour les enfants le 12 mai. Aujourd’hui il n’a plus le choix.

Le maire de Giberville Gérard Leneveu et son premier adjoint Damien de Winter s'organisent pour que tout soit prêt pour accueillir les élèves lundi matin.

L'école Louis Aragon, 395 élèves, a continué d'accueillir des élèves pendant le confinement, ceux des personnels prioritaires. Et depuis le 11 mai, ceux dont les parents n'avaient pas de solution de garde. Pour les autres, l'équipe municipale avait décidé de ne pas rouvrir les lieux, estimant que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Mais le préfet du Calvados vient d'en décider autrement. L'école doit rouvrir lundi matin.

La lettre du préfet dans la main, Gérard Leneveu fait visiter l’école Louis Aragon. Inaugurée en 1979, elle est construite en alvéoles. C’était original à l’époque, c'est beaucoup plus compliqué aujourd’hui avec le protocole sanitaire."Là où on pourrait installer 15 tables dans une salle rectangulaire, dans ces salles hexagonales, on ne peut en mettre que huit" explique le maire.

La forme hexagonale des classes de cette école construite en alvéoles ne permet pas de mettre plus de huit tables dans la même pièce. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Mais il n’a plus le choix. L'école doit avoir rouvrir lundi matin. Cette injonction du préfet, il ne la vis pas très bien. "Je suis élu depuis 25 ans dans cette commune et républicain, confie-t-il, j'assume la décision que j'avais pris de laisser l'école fermée pour des raisons sanitaires. Aujourd'hui me voir menacer d'aller au tribunal, je trouve que c'est très dommageable".

La nécessité de faire travailler beaucoup plus de monde

Et au-delà des problèmes de locaux, il y a aussi la question des moyens humains. Un véritable casse tête qu’essaye de résoudre le premier adjoint Damien de Winter. "Le problème se pose surtout pendant la pause déjeuner. Il faut du personnel à la cantine, pour servir, débarrasser et à la plonge. Dans le même temps, il faut s'occuper des enfants qui sont en récréation. Et il faut nettoyer les classes".

Du matériel a été enlevé des classes pour faire de la place et un sens de circulation a été mis en place dans l'école. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Et ce qui désole le plus le maire et son adjoint c’est que le retour à l’école sonne la fin de l’enseignement à distance. "Les enseignants vont désormais être à l'école tout le temps, alors que les élèves ne pourront pas être scolarisés tous les jours. Ces derniers ne pourront donc plus avoir cours les jours où ils seront à la maison".