Le maire de la Trinité double l'investissement dans les écoles

L'inflation frappe et les pouvoirs publics mettent l'accent sur les politiques d'aides mais à La Trinité on n'oublie pas les autres secteurs et notamment l'éducation.

"Dans la République il n'y a rien de plus important que l'école" Ladislas Polski

Ladislas Polski, le maire de la Trinité était l'invité de France Bleu Azur, ce mercredi 4 janvier, il a décidé investir dans l'éducation, il a même décidé de doubler les investissements dans les écoles. "L'éduction est notre priorité, nous allons rénover thermiquement nos bâtiments pour des économies d'énergies, sécuriser les portails, refaire les sanitaires. Ce qui va permettre d'améliorer la vie de la communauté éducative et de petits trinitaires mais aussi va enrichir notre patrimoine" explique Ladislas Polski sur France Bleu Azur.