Le maire de Montoison obligé de rouvrir ses écoles, à la demande de la préfecture

La préfecture de la Drôme demande au maire de Montoison de rouvrir les deux écoles de la commune. Jean-Marc Bouvier avait décidé mardi soir de les fermer pendant une semaine, face à la multiplication des contaminations et des cas contacts qui frappent tant les élèves que les équipes encadrantes.

Le maire explique avoir été contacté ce jeudi par la préfecture, lui expliquant qu'il n'était pas légalement compétent pour prendre cet arrêté municipal, selon le contrôle de légalité. "Je m'y plie" ajoute-t-il. Les deux écoles de Montoison, maternelle et primaire, rouvrent donc ce vendredi. Mais avec une enseignante sur trois seulement, et une ATSEM sur trois également.