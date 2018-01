A l'origine la salle de sport utilisée par les associations, les pompiers mais surtout par le collège Fernig était financée par un syndicat qui regroupait 7 communes, mais en 2013, l'état a dissous ces syndicats, résultat Mortagne doit payer les 40 000 euros de frais annuels. Mais la commune a déjà perdu près de 100 000 euros de dotation de l'état en 4 ans, elle doit trouver des solutions pour palier la disparition des contrats aidés alors cette nouvelle diminution de subvention est le coup de trop assure Michel Quievy le maire, 5400 euros, c'est 1.2% des impôts de la commune, rappelle t-il.

Pour nous c'est grave, parce que si le département ne suit plus, s'il fait comme le gouvernement, qui va payer ? Les communes n'en peuvent plus. Arrêtez de charger la charrette, parce qu'on n'avance plus du tout !