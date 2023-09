Le maire de Reims favorable à l'expérimentation de l'uniforme à l'école

Cela fait partie des débats de cette rentrée : le port de l'uniforme à l'école . Le ministre de l'Education Nationale Gabriel Attal a annoncé vouloir lancer une expérimentation. Le président de la République Emmanuel Macron s'y est dit favorable. Plusieurs maires ont, dans la foulée, fait part de leur volonté de se porter candidat. C'est le cas d'Arnaud Robinet, le maire de Reims.

"Reims pourrait être candidate"

***"*Pour qu'une expérimentation puisse être juste et valable, il faut que plusieurs territoires se portent candidats, explique Arnaud Robinet. Alors je ne dis pas que le port de l'uniforme est la solution idéale et qu'il va résoudre l'ensemble des difficultés, qu'elles soient sociales ou même identitaires, mais si le président souhaite que des collectivités puissent expérimenter le port de l'uniforme, la ville de Reims pourrait être candidate, que ce soit en école élémentaire ou en collège, et à ce moment-là il faudra en discuter avec mes collègues du département. Et on parle d'uniforme mais pourquoi pas la blouse."

Les modalités de cette expérimentation seront précisées par le ministre de l'Education Nationale à l'automne.