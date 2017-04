Le maire de Roggenhouse veut sauver l'école du village "Un village sans école est un village mort"

A Roggenhouse, le conseil municipal menace de démissionner si l'école du village ferme. Les derniers projets de carte scolaire prévoient la suppression de l'une des deux classes à la prochaine rentrée, puis la fermeture de l'école en 2018. Le maire lance une pétition pour sauver l'école.

Ce week-end au village de Roggenhouse, près de Fessenheim, une pétition circule pour sauver l'école du village. C'est le maire Henri Masson lui-même qui se mobilise pour informer les habitants du village sur le risque de fermeture de l'école. Les derniers projets de carte scolaire prévoient la suppression de l'une des 2 classes à la prochaine rentrée, puis la fermeture de l'école en 2018, Henri Masson, maire de Roggenhouse : "Lors de la dernière réunion que j'ai eu avec la directrice départementale, on nous a proposé un ultimatum nous laisser nos deux classes pour la rentrée 2017 mais il faut qu'on s'engage à fermer totalement l'école du village. Un village sans école est un village mort."

L'Etat abandonne les petits villages. Henri Masson, le maire de Roggenhouse.

Le maire et son conseil municipal menacent de démissionner en bloc le 21 avril si aucune solution n'est trouvée : "Je suis en colère parce que l'Etat abandonne les petits villages. Au mois de février j'ai envoyé un courrier à la direction départementale, à madame la ministre de l'Education Nationale ainsi qu'au recteur de l'Académie, ce jour sans réponse. On parle beaucoup trop de ZEP où il faut accueillir peu d'enfants par classes mais on ne parle pas de nos ZEA ce que j'appelle les zones d'éducation abandonnées."

Une manifestation est prévue le mercredi 5 avril devant la mairie de Roggenhouse où se tiendra une réunion avec les inspectrices d’académie et les maires des environs.