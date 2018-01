Rouen, France

Le maire de Rouen, Yvon Robert, présentait ses voeux à la presse ce lundi après midi. L'occasion pour lui d'évoquer les gros dossiers 2018 de la ville comme une campagne sur le civisme et la propreté, les travaux du T4, le développement des Zones 30 ou encore les rythmes scolaires.

Sur de dossier, la ville de Rouen a choisi de prendre le temps. Le maire Yvon Robert lance une concertation autour du maintien -ou pas- de la semaine de 4 jours et demi sur l'année 2018. La décision sur une éventuelle refonte des rythmes scolaires sera prise à l'automne 2018 pour une application à la rentrée 2019.

Le maire Yvon Robert ne cache pas qu'il est favorable à cette semaine de 4 jours et demi et qu'il lance cette concertation sur la durée car "C'est un sujet sérieux. Aujourd'hui nous avons un contrat avec l'Etat jusqu'en 2019 donc nous respectons ce contrat. Mais on a décidé d'en parler en présentant ce que nous faisons à Rouen, en expliquant avec des réunions publiques de différents formats".