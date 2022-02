Le maire de Saint-Clément écrit au ministre de l'éducation pour dénoncer le protocole sanitaire à l'école

Un maire corrézien écrit au ministre de l'Éducation nationale pour dénoncer le protocole sanitaire dans les écoles. Eric Bellouin est le maire de Saint-Clément. Dans la commune l'école compte 120 élèves. Et depuis la dernière rentrée écrit-il à Jean-Michel Blanquer des classes sont régulièrement fermées en raison du protocole sanitaire et souvent par l'absence non remplacée de professeurs positifs eux-mêmes au covid. Il a mis en place un service de garderie pour les enfants pour aider les familles. Mais cela ne remplace pas l'école car les élèves n'y reçoivent aucun enseignement.

On ne peut pas laisser les enfants en jachère"

Et c'est justement ce que dénonce l'élu. "Les enfants ont un enseignement qui est fractionné ou pas du tout d'enseignement. Et je pense que ça va avoir quelques conséquences sur leurs résultats et leur cursus". Une situation qui aurait pu ne pas arriver mais souligne Éric Bellouin, "que le ministère n'a pas du tout anticipée". "On ne peut pas laisser des enfants en jachère" poursuit le maire en indiquant que des solutions auraient pu être trouvées et que lui-même était prêt à y contribuer.

En contradiction avec le discours du ministre

La démarche du maire est unanimement soutenue par les parents d'élèves, "applaudie" même précise Sarah Priem, la maman de deux enfants de l'école de Saint-Clément. Qui précise que dernièrement ses enfants ont eu deux semaines d'interruption. Et qui estime aussi qu'il y a là un manquement grave du ministère. "C'est en désaccord complet avec le discours de notre ministre actuel qui dit qu'en France la priorité c'est l'enseignement de nos enfants et finalement c'est des enseignements interrompus, ponctués d'absences. C'est n'importe quoi !" Dans sa lettre Éric Bellouin dit au ministre qu'il attend surtout en réponse "une prise de conscience des difficultés rencontrées par les élèves, et par les parents". Un espoir qui a aussi l'appui de nombreux maires de communes voisines qui ont annoncé vouloir écrire au ministre à leur tour.