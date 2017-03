Le maire s'y oppose : plus de cours d’arabe et de turc dans les écoles de Charvieu-Chavagneux

Depuis le début de l'année scolaire, il n'est plus possible de suivre des cours de turc et d'arabe dans les deux écoles publiques de Charvieu-Chavagneux (Isère) où ils étaient dispensés pour quelques dizaines d'élèves. Le maire refuse d'ouvrir les classes.

Gérard Dezempte, le maire de Charvieu-Chavagneux ne veut plus mettre à disposition les écoles Paul Eluard et Alphonse Daudet pour qu'y soient donnés des cours d'arabe et de turc. Il invoque plusieurs motifs : des questions de sécurité, avec l'état d'urgence qui ne permet plus d'ouvrir toute une école le mercredi ou le samedi après-midi sans surveillance. Des frais de chauffage, puisque c'est tout l'établissement qu'il faut chauffer pour quelques élèves.

Des enseignants nommés et rémunérés par leur pays d'origine

Et puis ces cours sont selon lui contraires à l'esprit d'intégration: « Les enseignants sont nommés par d’autres gouvernements, ça peut être un pays du Maghreb ou la Turquie, et moi, je n’ai pas confiance particulièrement en des personnes ainsi nommées. Notamment quand il s’agit du gouvernement turc, quand on connaît les positions du président Erdogan, qui expliquait que les Turcs devaient, autant que faire se peut, ne pas s’intégrer dans la République française ».

Les cours validés par l'Education nationale

L'enseignement intégré des langues étrangères ne peut être soupçonné de faire le jeu du communautarisme, lui répond la directrice académique des services de l’Education nationale de l'isère, Dominique Fis. « La meilleure garantie qu’il n’y ait pas soupçon de communautarisme, c’est d’abord l’ouverture de ces cours à tous les élèves qui le demandent ».

S’il est vrai que ces enseignants sont recrutés par les consulats et payés par leur pays d’origine, ils ne sont pas libres de faire n’importe quoi dans les écoles. Ils sont contrôlés par l’éducation nationale. L’inspectrice d’académie précise : « j’ai une inspectrice qui suit spécifiquement nos 156 cours d’enseignement de langue et de culture d’origine, et qui veille à ce que ce soit d’abord un enseignement, et un enseignement laïc ». Si chacun a l'air de camper sur ses positions, la porte reste entrouverte pour le dialogue, la préfecture n'a pas encore été saisie du dossier.

Le maire de Charvieu-Chavagneux a par ailleurs supprimé les menus de substitution à la viande de porc dans les restaurants scolaires. Il est également dans l'attente d'une prochaine décision du tribunal administratif, saisi par SOS racisme sur une délibération par laquelle la ville déclare n'accepter de recevoir que des réfugiés chrétiens.