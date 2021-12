Le mal-être des proviseurs de lycée et des principaux de collège

D'habitude, ils sont plutôt discrets en raison de leur droit de réserve. Mais cette fois-ci, les proviseurs et principaux de collège et lycée de l'Académie de Grenoble ont décidé de monter au créneau pour dénoncer des conditions de travail qui se dégradent et mettent leur santé en danger.

Les personnels de direction de l'Education nationale sont à bout de souffle et veulent le faire savoir. Leur syndicat, le SNPDEN / UNSA (syndicat national des personnels de direction de l'Education Nationale) a tenu récemment à Grenoble une conférence de presse pour dénoncer, sondage à l'appui, la dégradation des conditions de travail des proviseurs de lycée et des principaux de collège.

Un sondage alarmant

Ainsi, sur 4400 personnes interrogées (soit le tiers des chefs d'établissement) 92% déplorent la détérioration de leurs conditions de travail, 77 % une perte de confiance dans l'institution, 12% ont dit avoir des pensées suicidaires. On se souvient que la principale d'un collège de l'académie d'Orléans-Tours s'est donné la mort à la veille des vacances scolaires, en juillet dernier.

Le SNPDEN tire la sonnette d'alarme

Patrick Fuertès est proviseur du lycée du Granier à la Ravoire en Savoie et secrétaire académique du SNPDEN. L'Académie de Grenoble regroupe l'Isère, les deux Savoie, et la Drôme-Ardèche. Il fait ce métier depuis 25 ans mais là, pour lui, la situation est grave.

"A titre personnel, je connais _des collègues qui sont en arrêt pour cause de burn-out, certains ont dû être soignés en hôpital psychiatrique_, d'autres qui reviennent alors qu'ils sont encore fragiles et d'autres qui ne veulent pas s'arrêter car c'est compliqué de se faire remplacer et tout peut s'écouler." énumère Patrick Fuertès. "En fait, le système éducatif français ne fonctionne que grâce au personnel de direction, également, aussi, bien sûr, grâce aux professeurs et aux agents. Mais il suffit qu'il y ait un grain de sable et hop, ça peut s'écouler. Et les collègues, ils aiment tellement leur métier qu'ils ne s'arrêtent pas. Et donc, c'est la santé qui est en jeu. Je rappelle quand même que 12,7% de nos collègues sur l'ensemble de la France ont déjà eu des idées suicidaires. Ce n'est pas acceptable. "

Perte de sens dans leurs missions

Pour le secrétaire académique du SNPDEN/UNSA, le ministère en demande toujours plus avec des moyens qui ne suivent pas et il insiste : "_Par exemple, il y a une réforme du baccalauréat, mais en même temps, les choses n'ont pas été anticipées. Donc il y a un transfert de charges des rectorats vers les établissements. Sans compter qu'_on découvre trop souvent la politique du ministre dans les médias plutôt que dans des circulaires!" Patrick Fuertès poursuit : "Vous avez de plus en plus un environnement numérique avec des logiciels qui ne sont pas opérationnels. Rien que pour traiter un enseignant, parfois, il nous faut 14 logiciels. Bref, on n'y arrive plus. On a des secrétariats administratifs qui sont à la peine et donc les personnels de direction qui compensent. Je pourrais citer bien d'autres exemples. On a du mal à trouver du sens à ce qu'on fait actuellement. On a l'impression de courir, de boucher des trous, de faire en sorte que ça fonctionne et ça fonctionne. Mais à quel prix? "

Vers la fin de l'autonomie des établissements ?

Autre grief des chefs d'établissement : le gouvernement a remis dans la loi, après l'avoir retiré, le fait que les adjoints gestionnaires font désormais partie du personnel de la Région, ce qui pour le SNPDEN est un coup d'arrêt à l'autonomie des lycées et collèges, la région décidant seule où et comment elle souhaite investir. "Nous sommes vent debout contre cette réforme, car nous voulons rester maitres du projet éducatif que l'on instaure dans nos collèges et dans lycées" conclut Patrick Fuertès.