Le Mans accueillera le premier championnat du monde scolaire d'ultimate en juin 2019

Le Mans, France

Entre la Sarthe et l'ultimate, c'est de l'histoire ancienne. La bonne implantation de ce sport dans le département explique, en grande partie, le choix du Mans pour accueillir, fin juin 2019, le premier championnat du monde scolaire. L'ultimate est en effet le troisième sport le plus pratiqué par les élèves sarthois, derrière le basket et le hand. Historiquement, les enseignants se sont rapidement pris de passion pour cette pratique, rappelle Cédric Hayère le directeur départemental de l'UNSS : l'Union Nationale du Sport Scolaire : "non seulement, ils ont proposé l'ultimate en cours. Mais ils ont aussi monté des structures fédérales. Par conséquent, les élèves ont pu pratiquer ce sport à la fois en scolaire le mercredi après-midi et en club le samedi. Ce qui fait que de nombreux collèges ont été moteurs pour la pratique de l'ultimate en Sarthe, par exemple, au Mans, les collèges de La Madeleine et Roger Vercel ou bien encore les lycées Bellevue et Montesquieu".

Mixité et auto-arbitrage

L'ultimate : le frisbee par équipes est, par ailleurs, porteur de valeurs éducatives très fortes. D'où la pertinence d'un championnat du monde scolaire, insiste Ludovic Romano, délégué technique national de l'ultimate à l'UNSS : "trois valeurs fondamentales : la mixité (qui se retrouve dans très peu de sports collectifs). Le fair-play : nous avons un système pour décerner le prix de l'esprit du jeu à chaque compétition. Et puis l'auto-arbitrage : l'ultimate se pratique sans tierce personne : ce sont les joueurs eux-mêmes qui s'arbitrent".

VIDEO | Comment se joue l'ultimate ?

Pour continuer à faire de la Sarthe une terre d'ultimate, 2.000 élèves du département seront accueillis pendant la compétition (qui se déroule du 24 au 29 juin 2019) pour qu'ils découvrent ce sport collectif. La Sarthe avait déjà reçu en 2011 le championnat de France scolaire d'ultimate, dans la commune de Spay.