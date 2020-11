Covid : Au Mans 130 enseignants demandent des renforts pour gérer la crise sanitaire

Ce mardi, une centaine d'enseignants grévistes se sont réunis sur le parvis de la préfecture du Mans pour réclamer un renforcement du protocole sanitaire et des moyens supplémentaires face à la deuxième vague du Covid. Les manifestants ont tour à tour exprimé leur mécontentement face au "protocole sanitaire renforcé", et le manque de moyens accordé à l'éducation.

Les syndicats n'ont pas manqué d'imagination pour afficher leur mécontentement. © Radio France - Jean Rinaud

"Un protocole sanitaire inapplicable dans les écoles"

Marianne Masson, enseignante en école maternelle à Coulans sur Gée se montre particulièrement remontée face à l'inaction du gouvernement : "On a un protocole sanitaire qui est inapplicable et qui ne suffit pas à assurer la protection des élèves. Selon Santé Publique France, il y a eu 25 000 jeunes de 0 à 19 ans contaminés en trois jours dans toute la France, et non pas 3500 comme dit le gouvernement. Dans les écoles il y a de nombreux enseignants cas contacts ou malade qui ne sont pas remplacés. On doit donc régulièrement répartir les élèves dans les classes ce qui créé encore plus de brassage".

Les manifestants ont notamment demandé la démission du ministre de l'éducation Jean Michel Blanquer © Radio France - Jean rinaud

Parmi les autres problèmes : le manque d'effectif du côté des personnels d'entretien, des classes pas forcément équipés de fenêtre ou de système d'aération. Les syndicats d'éducation de la Sarthe ont notamment appelé à la démission du ministre de l'éducation Jean Michel Blanquer. Un rassemblement qui s'est déroulé dans le calme.