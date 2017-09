Le Mans : dix jours après la rentrée, l’école Jean Macé toujours occupée

Des parents réclament le maintien de la neuvième classe ouverte au début de l’année scolaire mais fermée deux jours plus tard. Selon eux, les effectifs justifient cette revendication, de même que la présence de douze enfants handicapés. Les services académiques refusent de revenir sur leur décision.

Deux rentrées au lieu d'une. Les enfants de l'école Jean Macé du Mans ont d'abord repris les cours le lundi 4 septembre dernier, répartis dans neuf classes. Mais deux jours plus tard, après le comptage officiel des élèves, les services de l'Inspection d'Académie ont changé leur fusil d'épaule. Une classe a été fermée: une enseignante affectée dans l'établissement a dû partir. Cette situation est difficile à vivre pour les enfants, raconte Alexandre, papa d'un élève de neuf ans en CM1: "mon fils est revenu très content après son premier jour de classe. Suite à l'annonce du changement, il est rentré à la maison en pleurs. Vraiment."

"Traumatisant et brutal"

Un autre parent d'élève dénonce une décision "traumatisante" et "brutale". Après dissolution de la classe, "les enfants ne savent pas avec qui ils vont se retrouver", explique Stéphane, père lui aussi d'un enfant en CM1 avant de pointer du doigt un second problème: "des classes surchargées". L'an dernier, se souvient-il, "une classe s'est retrouvée avec 33 élèves. Ce n'est pas supportable pour les enfants. Et les enseignants, eux, sont épuisés".

Le non prise en compte des douze élèves handicapés

D'après ces Manceaux mécontents, l'effectif de l'école Jean Macé était de 219 élèves le jour de la rentrée. Le seuil d'ouverture d'une classe supplémentaire étant à 224. Mais, disent-ils, les services de l'Inspection d’Académie n'ont pas pris en compte les douze élèves handicapés du dispositif Ulis qui se rejoignent ponctuellement les classes. C'est "aberrant", estime Guillaume, un autre parent d'élève qui résume: "on joue sur les chiffres".

Les politiques s'en mêlent

Les parents d'élèves ont alerté plusieurs fois les services académiques. Ils ont manifesté ce mardi devant la préfecture du Mans. En vain. La décision de non réouverture de la neuvième classe est maintenue. Le directeur académique des services de l'Education Nationale a écrit au chef d'établissement pour l'en informer. Le maire du Mans devait rencontrer ce mercredi après-midi le DASEN pour appuyer la demande des parents d'élèves. Tandis que d'autres élus de la Ville du Mans ont prévu ce jeudi une visite de soutien dans les locaux de l'école Jean Macé.