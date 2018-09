Le Mans, France

La rentrée scolaire n'a pas été de tout repos pour certains élèves en filière STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion) dans la Sarthe. Plusieurs jeunes de Terminale n'ont pas pu obtenir l'option qu'ils souhaitaient suivre. Et ce n'est pas la faute à un niveau insuffisant mais à des demandes plus importantes que le nombre de places disponibles.

S'inscrire dans un lycée privé ou renoncer à l'option souhaitée

L'option "Ressources humaines et communication" a par exemple été demandée par Elisa et Arthur. Ces deux lycéens ont été refusés dans les quatre établissements publics de la Sarthe qui proposent cette formation. Elisa a pourtant déposé des lettres de motivation partout, en main propre. Sans jamais la moindre réponse. L'une des explications, c'est qu'il y a eu trop de redoublements. Un coup de fil à l'académie n'a pas permis non plus de débloquer la situation. "Ils nous ont dit d'attendre la rentrée et de voir s'il y a de la place. Sauf que louper la rentrée, ce n'est pas possible avec une Terminale", explique la jeune femme.

On bosse à fond, on a un bac à la fin de l'année à préparer. Je ne peux pas me permettre de louper ma rentrée, même si c'est une semaine", Elisa

La lycéenne a donc fait le choix de s'inscrire dans un lycée privé. Avec les frais de scolarité que cela génère.

Arthur lui a préféré rester dans l'établissement où il était scolarisé en classe de Première. Mais il ne peut pas suivre la formation Ressources humaines et communication. "C'est contraignant. Je dois me réorienter. Je vais aller dans le commerce pour avoir mon bac et après un emploi", témoigne le jeune homme.

Contactée, la direction académique de la Sarthe n'a pas donné suite à notre demande.