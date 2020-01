Le Mans : le lycée Montesquieu annule les épreuves de contrôle continu du bac

Le Mans, France

Le lycée Montesquieu du Mans est le premier établissement sarthois à annuler toute une journée d'E3C, les épreuves anticipées du baccalauréat, en contrôle continu, ce mardi 21 janvier. C'est aussi le premier lycée de Sarthe à les faire passer. Il n'y a pas eu de blocage, mais les 25 professeurs qui devaient surveiller les épreuves se sont mis en grève.

"On ne veut pas de ces épreuves mal préparées", rappelle Laurent Blanc, délégué syndical SNES et professeur d'histoire au lycée Montesquieu, joint par France Bleu Maine. Mardi, les terminales devaient plancher sur des contrôles de langues vivantes, le matin. Puis, sur un examen d'histoire-géographie, l'après-midi. Les deux sessions sont annulées. Laurent Blanc attend à présent la décision de la direction pour savoir si ces épreuves seront reportées et quand.

D'autres lycées sarthois pourraient se mobiliser contre le passage des E3C

Laurent Blanc, co-secrétaire du SNES 72, note "un fort mécontentement" contre les E3C dans plusieurs lycées sarthois. Impossible d'être sûr, mais le passage de ces épreuves anticipées "risque d'être compliqué" dans le département, selon lui. Les prochains établissements à se lancer dans les E3C sont le lycée Bellevue du Mans et Malraux à Allonnes. Le début des épreuves est prévue la semaine prochaine.