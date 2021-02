Le Mans : les Etangs chauds se réorganisent pour accueillir les enfants durant les vacances malgré le Covid

Les Etangs chauds ont dû revoir leur fréquentation à la baisse lors de ces vacances d'hiver en raison de la crise sanitaire. Le centre de loisirs de la ville du Mans accueille actuellement 220 enfants, âgés de 6 à 11 ans, soit quelques dizaines de moins que d'habitude. Afin de limiter le brassage, la direction des Étangs chauds a en effet choisi de ne pas prendre de collégiens alors qu'ils sont environ une cinquantaine à cette période.

Le port du masque est obligatoire et l'organisation a été revue explique Dominique Daize le directeur : "Avant nous fonctionnions par tranche d'âge. Dans un bâtiment, il y avait les 6 - 7 ans, dans un autre les 8 - 9 ans, etc. Mais aujourd'hui les enfants sont regroupés par quartier et non plus par age. Ce qui fait que s'il y a un cluster dans un quartier du Mans, nous pouvons fermer un bâtiment et continuer à fonctionner dans les autres".

Autre évolution : l'entrée dans les bâtiments se fait désormais par les sanitaires où le lavage des mains est obligatoire. Il n'y a plus de sorties d'organisées, tous les enfants doivent rester sur le site. Les activités se déroulent au maximum à l'extérieur et les groupes sont limités.

Une respiration pour les enfants

Malgré ces contraintes, l'équipe des Etangs chauds essaye de faire en sorte que cela reste de vraies vacances pour les enfants. "C'est très important. On se doit de s'adapter" insiste Dominique Daize. "Par exemple en ce moment, c'est carnaval. Alors il n'y aura pas le grand bal qu'on fait traditionnellement mais on va trouver des solutions pour quand même bruler le bonhomme carnaval et jouer et se costumer".

Et le site, avec ses grands espaces, facilite les choses. "Notre parc est formidable, c'est le grand air". Ce que confirment les enfants présents, tout sourire et ravis de passer leurs vacances ici. "C'est trop bien les Etangs chauds. On profite de la nature" déclare tout de go une enfant de 11 ans. "Les anims sont hyper gentils" dit ce petit garçon de 7 ans. "On est entre amis et on peut faire du sport malgré le covid" ajoute un de ses camarades. Et ça n'étonne pas le directeur : "On le voit le matin quand ils descendent du car, ils sont encore plus heureux qu'avant. Ils sont comme nous, quand on a été privé de quelque chose, on veut encore plus en profiter".