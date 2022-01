Le Mans : les profs en colère organisent un after Ibiza devant la préfecture

C'était Ibiza devant la préfecture du Mans. Une semaine après une première grève massive dans l'Education nationale, les enseignants étaient à nouveau mobilisés hier contre la gestion de la crise sanitaire à l'école. Si la journée a été moins suivie, elle s'est achevée par une manifestation surprenante place Aristide Briand. Après les révélation sur les vacances à Ibiza de Jean-Michel Blanquer où il était encore la veille de la rentrée, les syndicats d'enseignants (FSU, Snuipp et SNES) ont décidé organiser ce jeudi soir (20 janvier 2022) un after Ibiza pour réclamer la démission du ministre de l'éducation.

Des enseignants en tong, allongés sur des serviettes de plage, d'autres qui dansent, lunettes de soleil sur le nez et en maitre de cérémonie, Julien Cristofoli, secrétaire du Snuipp 72 et DJ. "Cela prouve qu'on a de l'humour" lache-t-il en s'esclaffant. Il n'empêche la colère contre Jean-Michel Blanquer est bien réelle : "Si l'on a fait ça c'est parce qu'il nous a expliqué droit dans les yeux qu'il nous avait envoyé le protocole sanitaire le dimanche soir, quelques avant la rentrée du 3 janvier, parce qu'il voulait être au plus près de la réalité du terrain. Et en fait, il était à Ibiza ! Il nous méprise et c'est un menteur".

La garderie nationale

Il ment aussi quand il affirme que les écoles restent ouvertes ajoute Antoine, professeur remplaçant : "La vérité c'est que l'école est à l'arrêt. C'est une garderie. On n'a jamais un groupe classe complet. On fait une sorte de soutien pédagogique avec ceux qui sont présents et encore quand les classes restent ouvertes. Parce que la réalité c'est qu'il y a plus assez de remplaçants disponible. Donc non, on ne fait pas classe". Pour Mathilde, professeur de CP, la situation est "catastrophique. On a des enfants qui ne comprennent plus rien à ce qu'il se passe et qui pleurent. On ne sait plus quoi dire aux parents. Moi je n'en peux plus d'entendre notre ministre dire que tout va bien". Et tous réclament la démission de Jean-Michel Blanquer.