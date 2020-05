Le Mans : rentrée repoussée pour les élèves de CE1, CE2, CM1

Le Mans, France

Les élèves de CE1, CE2 et CM1 du Mans ne retourneront finalement pas à l'école le 25 mai. La reprise des cours a été repoussée par la mairie au 2 et 8 juin en fonction des niveaux. Les enfants de petite et moyenne section de maternelle devront également rester à la maison.