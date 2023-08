Le Mans reste l'une des villes étudiantes les moins chères de France

Le Mans, paradis des étudiants ? La ville peut en tout cas se targuer d'être l'une des villes les moins chères pour suivre des études supérieures, selon le classement annuel de l'UNEF, le principal syndicat étudiant.

Des logements très abordables

En tête des villes les plus chères, on trouve plusieurs villes d'Île-de-France : Paris, avec un budget par mois de 1557 euros, Nanterre, Saint-Denis... Puis Nice en 8ᵉ position, première ville non francilienne, plus bas encore, Nantes en 20ᵉ position (1154 euros par mois), et tout en bas du classement : Le Mans, en 46ᵉ position (1031 euros en moyenne par mois), juste devant Limoges, ville la moins chère de France avec un budget de 1027 euros par mois.

Le principal atout de la ville des 24 Heures reste son logement, le moins cher de France : un étudiant au Mans dépense en moyenne 371 euros par mois, contre 491 euros à Nantes ou 426 euros à Tours par exemple, alors même que le coût du logement dans l'agglomération mancelle a augmenté de 2,77% en un an, soit une augmentation annuelle de 120 euros.

Des transports trop chers

Selon le classement de l'UNEF, c'est principalement le transport qui grève le budget des étudiants manceaux, qui doivent compter près de 201 euros de transports annuels, contre 139 euros à Pau ou 105 euros à Limoges, voisines de ce classement. Un budget élevé, donc, par rapport à des villes avec un coût comparable.