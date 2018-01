Le Mans

Lors de cette consultation, il n'y a pas eu photo : 72 % des écoles mancelles se sont prononcées en faveur d'un retour à la semaine de quatre jours. Un taux qui s'élève même à 93 % au sein des écoles maternelles. La ville a donc choisi cette option et la soumettra au conseil municipal jeudi.

Conséquence : les heures de classe supprimées le mercredi matin seront réparties sur les autres journées, qui seront rallongées chacune de 45 minutes. L'option choisie est celle d'une matinée plus dense, de 8 h 30 à 11 h 45, avec accueil périscolaire dès 7 H 30. Et un après-midi un peu plus court de 13 H 50 à 16 h 35, avec accueil périscolaire possible jusqu'à 18 h 30.

Mais ce retour en arrière n'est que partiel. La ville du Mans, qui consacre chaque année 25 millions d'euros aux écoles, a en effet décidé de poursuivre les temps d'activité sur la pause méridienne. Après la cantine, les petits Manceaux bénéficieront donc toujours de temps d'activités et de divers ateliers au choix. À partir de septembre, la ville mettra également en place un accueil de loisirs le mercredi, à la journée ou à la demi-journée.