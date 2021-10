Le Mans : un expert de la Révolution française face aux lycéens

Jean Clément Martin est historien mais il n'est pas un homme à se tourner uniquement vers le passé. Spécialiste de la Révolution française, cet ancien professeur de la Sorbonne veut donner le goût de l'histoire aux lycéens du Mans qu'il va rencontrer ce vendredi . " Je veux leur expliquer les raisons pour lesquelles on s'intéresse encore à la Révolution française et surtout l'importance de cette Révolution française pour comprendre le monde dans lequel on est aujourd'hui". Et pour y arriver, Jean Clément Martin se sert de l'actualité, des codes de ces élèves qui surfent sur internet et les réseaux sociaux.

De Samuel Paty à Robespierre

De l'émotion aussi. Celle par exemple de l'assassinat de Samuel Paty, ce professeur de Conflans-Sainte-Honorine, décapité à la sortie de son collège, le 16 octobre 2020. " C'est un évènement qui comme tout le monde m'a beaucoup marqué". Et donner matière à réfléchir sur la perception de la violence à travers les âges. "Je dois dire que pour quelqu'un qui, comme moi, a travaillé sur la guillotine pendant des années et des années, _quand j'ai vu logiquement, c'est absolument normal, l'émotion devant la décapitation [de Samuel Paty], je n'ai quand même pas pu m'empêcher de penser que lorsqu'on présente la décapitation du roi [Louis XVI], de la reine [Marie Antoinette], de Robespierre et des autres, il y a une espèce d'acceptation, une espèce d'habitude_. Comme si c'était normal qu'on décapite et que finalement, au 18e siècle, on s'y était habitué". Jean Clément Martin réfute toute provocation mais veut susciter la réflexion et l'esprit critique des élèves et des autres. "Il me semble qu'il faut vraiment essayer de réfléchir sur ce genre de rapport parce que ce qui nous horrifie aujourd'hui devrait nous permettre de réfléchir sur ce qui aurait dû nous horrifier. C'est pas de la provocation, c'est une obligation de se dire qu'est ce que nous acceptons? Qu'est ce que nous refusons? Comment est ce que nous comprenons l'usage politique de la violence".

Jean Clément Martin, historien, professeur émérite à la Sorbonne, spécialiste de la Révolution française © Radio France - yann lastennet

Les "fake news" ne datent pas d'hier

Le professeur émérite se sert des fake news pour évoquer l'histoire de Robespierre. " C'est quand même un des personnages essentiels. Et pourtant Robespierre, c'est un type qui a été totalement inventé. Quand je dis ça, ça peut paraître absolument scandaleux, mais je vais quand même le dire, c'était un grand révolutionnaire avec beaucoup d'autres. Sauf que, au moment où on va l'envoyer à l'échafaud, on le transforme en monstre".

L'histoire est écrite en fonction de nos intérêts - Jean Clément Martin, historien spécialiste de la Révolution française

Robespierre est l'un des révolutionnaires les plus controversés. Visage de la Terreur pour les uns, défenseur du peuple pour les autres. Jean Clément Martin estime que beaucoup de choses ont été inventées par ses contemporains et que ces "fakes news" ont traversé l'histoire. " On dit des tas de choses qui sont absolument abracadabrantes. Sauf que les gens l'ont cru à l'époque. Et deux, nous y croyons encore. La controverse est inventée. Il suffirait de regarder un peu sérieusement pour dégonfler toutes ces fake news. Ce n'était pas un monstre. On peut être opposé à Robespierre mais il ne faut pas le transformer en monstre".

Référent pour le jeu vidéo Assassin's Creed

Et si Jean Clément Martin avait besoin encore de références auprès des jeunes, en voici une qui devrait faire mouche. L'historien a été contacté par Ubisoft pour son jeu vidéo à succès Assassin's Creed qui s'est vendu à 155 millions d'exemplaires à travers le monde. Les créateurs du jeu ont fait appel à lui comme référent pour Assassin's Creed Unity dont l'intrigue se déroule en France, lors de la Révolution française. Mais pourquoi le solliciter ? "Parce qu'ils avaient peur ! Peur des critiques qu'on allait faire sur leur jeu. Est ce que le jeu allait inventer des choses absolument scandaleuses dans la mémoire nationale ? Je ne suis pas gamer mais mon boulot, c'était d'être le feu rouge... le feu vert, feu orange, feu rouge, en disant si vous inventez ça, vous allez voir des problèmes".

Jean Clément Martin sera présent samedi 23 octobre à 16H à la librairie Doucet au Mans, pour dédicacer son dernier ouvrage Infographie de la Révolution française

L'interview de Jean Clément Martin est à réécouter ici