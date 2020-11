Le Mans : une rentrée masquée pour les élèves de primaires

A la sortie de l'école élémentaire Pierre Belon du Mans, les parents d'élèves ont du mal à reconnaître le visage de leurs enfants. Une rentrée particulière qui avec la recrudescence de l'épidémie, oblige les enfants à porter le masque dès l'âge de six ans. Une décision contraignante pour les enfants, et difficile à accepter pour les parents.

"On a du mal à respirer et on ne peut pas courir"

Il est 16h30 à l'école primaire Pierre Belon du Mans. C'est la sortie des classes et les premiers élèves font déjà tomber le masques. Pour Violette 10 ans, cette première journée masquée a été très compliquée. "J'en ai déjà trop marre, ça fait de la buée, ça donne chaud et sa gratte". Même constat pour Iborama sept ans, "On a du mal à respirer et on ne peut pas courir c'est vraiment énervant". Sacha lui est beaucoup plus rassuré avec le masque et compte bien le porter le temps qu'il faudra. "Moi je n'ai pas envie d'attraper le coronavirus, donc porter le masque ne m'embête pas. C'est vrai qu'on a du mal à respirer et on ne peut pas courir, mais je vais le garder pour me protéger et protéger mes amis".

"Ma fille a des problèmes de respirations, donc si quelque chose lui arrive je porterai plainte contre le gouvernement"

Du côté des parents pas facile de reconnaître leurs enfants à la sortie de l'école. Les masques montent jusqu'aux yeux pour certains, alors que d'autres le porte seulement sur le bout du menton. Rachel , 38 ans , s'inquiète déjà pour la santé de sa fille. "J'ai très peur qu'elle se fatigue avec le masque. Déjà nous adulte c'est compliqué donc pour les enfants ça va être un enfer. Ma fille a des problèmes de respirations donc si quelque chose lui arrive je porterai plainte contre le gouvernement". Pour Hervé soixante ans, grand père de deux petites filles, le travail de l'enseignant va devenir ingérable : " Je plains les professeurs. Par exemple comment ils vont s'y prendre pour les moucher".

La ville du Mans offre des masques à 35 écoles primaires

Pour faciliter la mise en place de cette nouvelle réglementation, la Ville du Mans va offrir des masques à 35 écoles élémentaires du Mans et 36 accueils périscolaires. Pour l'instant 2000 masques ont été réceptionnés.