Le ministre de l'éducation en Indre-et-Loire ce mardi

Indre-et-Loire, France

Le ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, est en visite en Indre-et-Loire ce mardi 12 février. Alors que la contestation est toujours forte dans plusieurs établissements contre la réforme du baccalauréat, c'était encore le cas samedi 9 mars au lycée Choiseul de Tours, Jean-Michel Blanquer a prévu de se rendre à la Riche pour signer le "Plan Mercredi" avec la commune. Le "Plan Mercredi", lancé à la rentrée 2018, définit une nouvelle génération de projets éducatifs territoriaux, plus qualitatifs et mieux adaptés à une organisation scolaire sur 4 jours. L’État, en partenariat avec les Caf, accompagne les collectivités pour faire du mercredi un temps de réussite et d’épanouissement pour l’enfant en cohérence avec les enseignements scolaires, avec une offre périscolaire riche et diversifiée. Sport, culture, nature, activités manuelles et numériques contribuent à leur épanouissement, explique le communiqué de la Préfecture d'Indre-et-Loire.

Dans un second temps, le ministre se rendra à Tours, pour rencontrer des jeunes de l’Association de formation professionnelle polytechnique (AFPP) dans le cadre d’un Grand débat sur le thème de la transition écologique et de la citoyenneté. Jean-Michel Blanquer était déjà venu en Touraine, notamment en août 2017 pour le dédoublement des classes de CP dans les REP+. Il est aussi venu en mars 2018, avec le chef de l'Etat, pour une visite de 2 jours dédiée à l'apprentissage (Tours), d'orientation et de Tutorat (Loches), et de scolarité en milieu rural (Rilly-sur-Vienne).