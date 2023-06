Le ministre de l'Education en visite à Pithiviers pour défendre les mathématiques

Beaucoup de gendarmes étaient déployés ce matin à Pithiviers pour encadrer la venue du ministre de l'Education, Pap Ndiaye. Sa visite au lycée Duhamel du Monceau et au collège Simone Veil avait été annoncée tard ,vendredi soir, à la presse et aux autorités locales. Sans doute pour ne pas laisser le temps aux opposants à la réforme des retraites d'organiser un concert de casseroles.

" C'est ouf de voir le ministre ici"

Arrivé vers 8h30 au lycée, le ministre s'est d'abord rendu dans une classe de seconde où deux enseignants profitent de la fin de l'année pour faire des mathématiques appliquées à la géographie. " On travaille sur les pourcentages avec des données concrètes. L'idée, c'est de donner du sens à l'apprentissage des mathématiques" explique Florian Kerneur, professeur d'histoire-géo. Le ministre passe de table en table et discute avec les élèves un peu surpris de cette visite. " Personne nous avait prévenu. C'est ouf de voir le ministre ici, chez nous".

Le ministre en discussion avec une élève de seconde © Radio France - Patricia Pourrez

"Il faut renforcer la culture des maths" insiste le ministre

Pap Ndiaye a ensuite assisté à des exposés à l'oral, toujours très attentif et intéréssé par la démarche. " Vous savez que la France est une grande nation de mathématiques mais le niveau baisse. Nous devons faire un effort dès la 6ème et tout au long du cursus de l'élève pour renforcer cette culture mathématique" insiste Pap Ndiaye. Le ministre défend aussi l'idée d'une approche ludique des mathématiques. Il n'a donc pas été déçu en découvrant une classe de soutien de math du collège Simone Veil. " On organise des jeux de cartes et de calculs pour faire faire des maths aux élèves sans qu'ils s'en rendent comptent" explique une enseignante. Pour la rentrée prochaine, le ministère de l'Education veut d'ailleurs créer des clubs de maths dans chaque collège pour redonner le goût de cette matière aux élèves.

Un ministre aux racines beauceronnes

Inauguration du collège Simone Veil en présence du ministre © Radio France - Patricia Pourrez

La visite du ministre s'est terminé au collège Simone Veil par l'inauguration officielle de cet établissement ouvert en septembre 2021. L'occasion pour lui de rappeler ses racines beauceronnes. " Ca me fait quelque chose d'être ici. Ma famille maternelle est de Manchecourt, j'ai moi-même des souvenirs de Foire de la Saint-Georges à Pithiviers quand j'étais enfant" a dévoilé le ministre. " Je suis aussi fier et ému d'inaugurer ce collège qui porte le nom d'une grande dame".