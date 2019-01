Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer sera à Limoges vendredi

Limoges, France

Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer sera à Limoges ce vendredi, à l'invitation du président de la Région Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset, pour participer aux premières Assises régionales de l'Orientation, intitulée "une orientation choisie, une formation réussie, une insertion facilitée".

"La loi renforce la volonté de la Région d'agir pour l'orientation de tous les publics, et ouvre de nouvelles possibilités qu'il convient de saisir" indique la Région Nouvelle-Aquitaine qui est la seule Région à conduire dès 2019 une expérimentation sur l'orientation, qui sera unique en France, et proposera au long de l'année de nouveaux outils, aux jeunes, familles, établissements et partenaires.

Jean-Michel Blanquer profitera-t-il de sa venue à Limoges pour s'exprimer sur l'avenir du futur Rectorat régional ? Ce n'est pas formellement au programme, mais le président de Région Alain Rousset avait indiqué récemment qu'il ne serait pas hostile à ce que celui-ci s'installe à Limoges et non à Bordeaux. Récemment encore, il avait été indiqué à des représentants de l'UNSA-Education en Limousin que le choix ne devrait plus tarder. Réponse, peut-être, vendredi...