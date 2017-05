Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer veut mettre fin aux devoirs à la maison pour les écoliers

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer souhaite que les devoirs des écoliers soient désormais faits au sein des établissements, et non plus à la maison, grâce à un temps d'étude accompagné. Le dispositif, qui s'appellera "devoirs faits", vise à "changer la vie de famille".

Dans une interview au magazine Le Point, le nouveau ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, indique qu'il souhaite mettre fin aux devoirs à la maison pour les écoliers. Il souhaite que les devoirs soient fait au sein de l'école. Le ministre ne précise pas les classes concernées par la mesure.

"Devoirs faits", un temps d'étude accompagné à l'école

Interrogé par Le Point sur les mesures qu'il compte mettre en place pour l'école dans les mois à venir, Jean-Michel Blanquer précise qu'il déplore la "querelle stérile" entre "ceux qui affirment que les devoirs sont indispensables à une qualité de l’apprentissage et ceux qui y voient un risque d’accroissement des inégalités sociales." Pour le ministre, "les deux ont évidemment raison. Il est important que chaque enfant puisse travailler individuellement, au calme, pour faire des exercices, répéter ses leçons ou exercer sa mémoire et son sens de l’analyse". Mais il reconnait qu'"il est évident aussi qu'il y a des disparités entre les élèves suivant la situation familiale." Pour lui, il faut donc une "ligne claire" : il doit y avoir des devoirs et ils doivent pouvoir être faits au sein de l'établissement grâce à un temps d'étude accompagnée. Le ministre veut mettre en place un dispositif qui s'appellera "devoirs faits". Pour lui, la mesure "changera concrètement la vie de famille".

Le travail écrit à la maison censé être proscrit en primaire

Sur son [site internet, le ministère de l’éducation stipule](http://www.education.gouv.fr/cid50506/les-parents-a-l-ecole.html#Devoirs à la maison) que le travail donné par les maîtres aux élèves à la sortie de l'école primaire doit se limiter à un travail oral ou des leçons à apprendre. Le site de l'administration, service-public.fr précise qu'un professeur doit "éviter de donner à faire à ses élèves un travail écrit à la maison". Pourtant, dans la réalité, la plupart des élèves ont plusieurs exercices à faire à la maison, dans des matières très diverses.