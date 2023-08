Gabriel Attal, le ministre de l'Education nationale annoncé en visite à Dijon mardi 22 août

La rentrée scolaire approche et les signes qui le confirment sont de plus en plus nombreux. Celui-ci est de taille. Le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal est annoncé pour une visite officielle à Dijon ce mardi 22 août. Il va visiter l'école Champollion dans le quartier des Grésilles.

Dans cette école, une classe avait été incendiée le 1er juillet dernier , la rendant complètement inutilisable. Les faits s'étaient produits pendant les émeutes liées à la mort de Nahel en région parisienne.

Aux côtés du maire de Dijon, François Rebsamen, le ministre visitera les parties endommagées à cette occasion, ainsi que les lieux qui accueilleront les élèves dès la rentrée. Il va aussi rencontrer les équipes mobilisées pour permettre l’accueil des élèves le 4 septembre. Cette visite sera également l’occasion pour Gabriel Attal de faire un bilan d’étape des travaux de rénovation et des solutions apportées pour scolariser les élèves à la rentrée dans les différentes communes touchées par ces dégradations

L'école Champollion, aux Grésilles à Dijon, a dû être totalement barricadé ce dimanche 2 juillet © Radio France - Pierre Frasiak

