Le ministre de l'Education nationale cherche jeunes Marseillais pour échanger sur leurs préoccupations

Le ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye est en visite officielle à partir de ce jeudi sur Marseille, pendant trois jours. A cette occasion, il souhaite échanger avec des jeunes Marseillais sur les sujets qui les préoccupent (études, emploi, formation, engagement, vie quotidienne, etc.).

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous voulez échanger avec le ministre, et vous êtes disponible le samedi 19 novembre au matin : vous pouvez vous inscrire avant le vendredi 18 novembre à 12 h en précisant vos : nom(s), prénom, téléphone, statut (en étude, en formation, etc), date de naissance, adresse mail et postale via le lien en cliquant ici.

Une cinquantaine de jeunes seront sélectionnés et se verront envoyer une invitation de confirmation ce vendredi, précisant le lieu et l’heure de l’échange.