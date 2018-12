Le ministre de l'éducation nationale en visite à Nice à la rencontre des élèves et des associations

Le ministre de l'Education Nationale, Jean-Michel Blanquer était en visite à Nice ce jeudi. Il a été accueilli devant l'école primaire Auber aux cris de "Blanquer partout, école nulle part", ou encore "ta réforme on n'en veut pas" par des personnels du syndicat SNES -FSU du secondaire, hostiles à la réforme du baccalauréat.

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer est arrivé à @Nice06 dans une école primaire, pour parler de la mémoire de la Shoah. Accueilli par quelques huées du syndicat du secondaire Snes-FSU sur la réforme du bac pic.twitter.com/TwzjwZpPbw — France Bleu Azur (@francebleuazur) December 20, 2018

Il a rencontré des élèves de CM2 de l'école Auber qui travaillent sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, et iront visiter le camp des Milles cette année entre Nice et Aix-en-Provence, où des juifs ont été enfermés et torturés.

Le ministre de l'éducation nationale @jmblanquer visite une classe d'élèves de CM2 à @Nice06 Ils travaillent sur la mémoire et les discriminations avec un exercice pédagogique sur tablette préparé par leur professeur. pic.twitter.com/JwU8tMa2bn — France Bleu Azur (@francebleuazur) December 20, 2018

Le ministre a signé le plan "mercredi" à la mairie avec Christian Estrosi. Un plan qui existe depuis janvier et permet de proposer des activités les mercredi aux enfants de 3 à 12 ans, en partenariat avec la CAF et les centres de loisirs de la ville de Nice.

Puis Jean-Michel Blanquer a rencontré des associations des Alpes-Maritimes, dans le cadre du grand débat national voulu par Emmanuel Macron. Au palais préfectoral, il a échangé avec une trentaine de responsables d'associations de jeunesse et d'éducation populaire : "Je suis venu vous écouter, en tant qu'acteurs de terrain, de façon informelle" a précisé le ministre, parlant plutôt de "brainstorming", pour faire remonter "les initiatives, les idées, les problèmes que rencontrent les associations." Il a été question, par exemple, des partenariats entre les associations et l'éducation nationale, des activités de jeunesse comme les colonies de vacances que le ministre aimerait populariser davantage, de tout ce qui permettra d'inclure les jeunes dans la société civile, de créer du lien social et de redonner confiance en l'avenir.