Le ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye, en visite en Savoie et en Haute-Savoie pour deux jours

le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Pap Ndiaye, est en Savoie et en Haute-Savoie pour deux jours, à partir de ce 23 février.

Jusqu'au dernier moment, la visite de Pap Ndiaye en Savoie et en Haute-Savoie ce jeudi et ce vendredi est restée incertaine. Au lendemain de meurtre d'une professeure d'espagnole, poignardée par l'un de ses élèves, l'actualité semblait emporter le ministre de l’Éducation nationale loin des Alpes. Il viendra pourtant, dès ce jeudi, et pour deux jours, comme prévu. Ce déplacement a pour but, selon son cabinet, "de revenir sur l’accueil des élèves ukrainiens, sur la priorité donnée par le ministre à l’apprentissage des savoirs fondamentaux et de faire le point sur les projets mis en place pour cela dans les écoles et les établissements scolaires".

Une minute de silence en mémoire de la professeure assassinée

Lors de sa visite, son programme le mènera, jeudi, de l’école élémentaire Le Picolet à La Motte Servolex, à l’école Montchavin, à La Plagne Tarentaise, et au collège Combe de Savoie, à Albertville. C'est là, à 15h, qu'il observera une minute de silence en hommage à la professeure assassinée au lycée Saint-Thomas-d’Aquin de Saint-Jean-de-Luz.

Vendredi, le ministre se rendra au regroupement pédagogique intercommunal (RPI) Saint-Eustache, à La Chapelle Saint-Maurice, puis dans trois établissements différents : le lycée Gabriel Fauré d'Annecy, le collège du Chéran de Rumilly et l’école d’Alby sur Chéran.

Le ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye, sera l'invité du 6-9 de France Bleu Pays de Savoie ce jeudi 23 février à 8h06.