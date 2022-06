Le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye annonce des "grands débats" dans les écoles à la rentrée

Après le grand débat national lancé à la suite du mouvement des "gilets jaunes" ou encore le Ségur de la santé en pleine crise du Covid-19, voici venus les grands débats dans les écoles. C'est ce qu'annonce, vendredi 10 juin, le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye, en déplacement au centre de loisirs de Vouneuil-sous-Biard, près de Poitiers.

Il a notamment rencontré les acteurs du périscolaire, pour évoquer avec eux le dispositif de colos apprenantes, le contrat "C carré" de Vouneuil, la valise maths déployée à Nouaillé-Maupertuis ou encore le dispositif langage de l'école Tony-Lainé, à Poitiers. Le ministre est aussi venu soutenir le député Ensemble (anciennement LREM) de la deuxième circonscription de la Vienne Sacha Houlié, candidat à sa réélection dimanche.

"À partir de septembre ou d'octobre, nous avons pour projet de lancer les grands débats sur l'école", explique Pap Ndiaye. "Non pas de faire un Grenelle de l'éducation, une grand-messe à Paris, mais plutôt au plus près des demandes locales et du terrain, pour imaginer des dispositifs dans l'alliance entre le scolaire et le périscolaire."

Le ministre de l'Éducation nationale se donne comme objectif de "lutter contre les inégalités scolaires et de projeter le monde éducatif dans une nouvelle dynamique, de le sortir d'une forme de morosité liée en partie à la crise sanitaire. Tout cela ne se fera qu'en embarquant le plus de monde possible."

"Je serai un ministre de terrain"

À l'occasion de cette prise de parole, l'une des rares devant la presse depuis sa nomination rue de Grenelle, il a aussi tracé les grandes lignes de son mandat. "Il a pu exister des malentendus avec le personnel éducatif, liés à des questions de délimitation de responsabilité et des questions budgétaires aussi", admet Pap Ndiaye. "Tout cela est à penser, peut-être à changer, y compris dans le cadre de ces grands débats. Ce sera l'occasion, dans chaque école de France, de proposer et d'imaginer ce qui peut être fait à l'échelle des établissements, afin que ces liens parfois distendus puissent être renoués. J'y serai très attentif, je serai d'ailleurs moi-même un ministre de terrain."