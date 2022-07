Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, en Isère pour parler égalité des chances

Une journée au cœur du Vercors pour le ministre de l'Education nationale ce dimanche 3 juillet. Pap Ndiaye était à Autrans-Méaudre en Vercors (Isère) pour assister au campus de l'Institut de l'engagement, un organisme qui conseille chaque année 2 000 jeunes et accompagne 700 lauréats pour les aider à réaliser leurs projets d'études ou de professionnalisation.

Les jeunes ont eu la possibilité de poser des questions au ministre de l'Éducation nationale © Radio France - Chloé Cenard

Pap Ndiaye s'était déjà rendu - il y a quelques années - à cet évènement en tant que professeur à Sciences Po. Cette fois-ci, son rôle a changé et les 300 jeunes présents sur place l'ont bien compris. "Comment comptez-vous améliorer l'accompagnement des personnes handicapées dans le milieu scolaire ?", lance un jeune homme lors d'un temps d'échange. "Et vos mesures pour lutter contre le harcèlement scolaire ?", ajoute une jeune femme. Le ministre tente de répondre et promet, à chaque fois, qu'il tentera d'améliorer les sujets évoqués au cours de son mandat. "C'est très important d'échanger avec ces jeunes engagés dans leur parcours et dans la société. J'apprends toujours beaucoup dans ces échanges", assure Pap Ndiaye.

L'égalité des chances au cœur des débats

Le ministre de l'Éducation nationale tient aussi à "manifester son soutien à l'Institut de l'engagement pour son travail autour de l'égalité des chances". Les jeunes réunis pour cette 4ème édition du campus ont tous été accompagné par cet institut. C'est le cas d'Oussama, un Grenoblois de 22 ans. Après avoir terminé un service civique, il a voulu intégrer une école de commerce. "Une personne m'a aidé pendant tout mon parcours pour m'aider à corriger mon CV, mes lettres de motivation, préparer mes oraux", explique le jeune homme qui fera sa rentrée 2022 en master à l'EM Lyon.

Martin Hirsch (à gauche), président de l'Institut de l'engagement et Pap Ndiaye (à droite), ministre de l'Éducation nationale © Radio France - Chloé Cenard

Les personnes peuvent également être soutenues financièrement lorsque c'est nécessaire et bénéficient des partenariats avec par exemple Sciences Po où cette année 11 jeunes de l'Institut de l'engagement intègrent les bancs de l'école. "Au fur et à mesure des années, nos partenaires voient la volonté des jeunes et ça bénéficie au promotion suivante", soutient Martin Hirsch, le président. Le campus se termine mardi 5 juillet.