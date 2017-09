Le ministre de l'Education nationale veut que les enfants apprennent à faire des divisions dès 6 ans

Dans un entretien accordé à "l'Express", Jean-Michel Blanquer souhaite que les quatre opérations puissent être maîtrisées entre le CP et le CE1. Aujourd'hui, les divisions sont maîtrisée en CM1.

Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale a annoncé dans un entretien à "l'Express" qu'il voulait remettre à plat l'enseignement des quatre opérations mathématiques (additions, soustractions, divisions et multiplications) et qu'elles soient "maîtrisées entre le CP et le CE1".

"Quand des apprentissages peuvent être réalisés le plus tôt possible, c’est meilleur pour les élèves" a indiqué le ministre. Aujourd'hui seules l'addition et la soustraction sont enseignées en CP et CE1. La multiplication est inscrite au programme de CE2 et la division en CM1.