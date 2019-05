Pour calmer la polémique, le ministre de l'éducation précise ses propos sur l'enseignement immersif

Le ministre de l'éducation avait déclenché la polémique en Bretagne en raison de ses propos au Sénat sur l'enseignement en immersion. Il précise ce jeudi sa position, et dans le même temps, le recteur de l'académie de Rennes vient au lycée Diwan de Carhaix en signe d'apaisement.

Paris, France

Depuis quelques jours et ses propos au Sénat, le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer fait face à la défiance d'une partie des enseignants, notamment ceux du réseau Diwan. Ils lui reprochent d'avoir dit que la pédagogie par immersion pourrait "exclure" le français. Le ministre faisait part de ses réserves sur l'immersion comme méthode. Le député Yannick Kerlogot lui avait répondu.

Polémique à dégonfler

La polémique enfle, et pour y répondre, et faire redescendre la tension, le ministère de l'éducation publie un communiqué d'un côté, et de l'autre, le recteur de l'académie de Rennes vient en "opération déminage" ce mercredi, au lycée Diwan de Carhaix.

Légère nuance sur l'enseignement par immersion

Dans les propos que tient le ministre dans son communiqué, il y a d'abord une demande : que "chacun regarde précisément" ce qu'il a dit. Mais il y a aussi une référence à l'enseignement immersif, et même s'il y met les formes, on peut noter qu'il revient un peu sur ses déclarations au Sénat :

Jean-Michel Blanquer : "l’enseignement immersif est une modalité intéressante dès lors qu’elle respecte le cadre constitutionnel."

[...] "L’attractivité des langues régionales passe par des modalités d’enseignement innovantes. Chacun reconnaît l’intérêt du plurilinguisme pour le développement cognitif des enfants. Apprendre une autre langue ne nuit nullement à l’acquisition du français, bien au contraire. C’est ce que devra confirmer l’évaluation en cours pour le cas spécifique des langues régionales.

Dans ce cadre, l’enseignement immersif est une modalité intéressante dès lors qu’elle respecte le cadre constitutionnel. Comme s’y est engagé le Premier ministre, nous soutiendrons les collectivités volontaires pour développer l’enseignement en langue régionale. Cet engagement figure dans le projet de loi pour une école de la confiance qui sera examiné en commission mixte paritaire (CMP) dans le courant du mois de juin.

[...] Je me réjouis du foisonnement de nos langues, qui sont une richesse de notre pays.

Il y a une langue de la République et il y a des langues de France et nous devons les soutenir. Notre politique volontariste pour la bonne maîtrise du français par tous les enfants peut très bien aller de pair avec une politique dynamique au service des langues régionales."