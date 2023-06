Le navigateur François Gabart remet un prix à des écoliers de Mannevillette près du Havre

C'est le Kylian Mbappé de la voile. François Gabart a été accueilli comme une rockstar, ce mardi après-midi à l'école Le Clos Perrine de Mannevillette près du Havre. Le navigateur est venu féliciter la classe de CE2-CM1, lauréate de l'innovation bleue un concours de solutions pour lutter contre la pollution plastique dans l’océan, inscrite dans le programme éducatif La Course Bleue , lancée par le navigateur, son sponsor Kresk 4 Oceans et la Fondation de la Mer.

Haie d'honneur, chants, applaudissements, les enfants attendaient François Gabart comme le Messi. "Ma mamie m'a dit que 'c'est le Kylian Mbappé' de la voile" , s'émerveille Charly. Pendant toute l'année scolaire, la classe de CM1-CM2 a suivi ses cours et ses vidéos sur la voile et l'Océan via le programme éducatif La Course Bleue. Les écoliers ont même regardé les exploits du skipper sur l’Ultim SVR-Lazartigue, lors de la Route du Rhum cet hiver.

Dans le cadre du programme, les enfants ont également inventé un système pour limiter la pollution plastique dans les océans : un barrage sur les fleuves, qui laisse passer les poissons et piège les plastiques à la surface. Projet qui a remporté le concours de l'innovation Bleue.

Les enfants ont maintenant pour ambition de présenter leur projet au maire du Havre, Édouard Philippe, pour savoir dans quelle mesure il pourrait être installé sur la Seine.

Les enfants ont même installé un petit autel à leur navigateur favori dans leur classe. © Maxppp - Lila Lefebvre

François Gabart au départ de la Transat Jacques Vabre au Havre

Pour terminer la journée, François Gabart a invité les enfants à venir le voir au Havre le 29 octobre prochain, où il prendra le départ de la Transat Jacques Vabre avec Tom Laperche à bord de l’Ultim SVR-Lazartigue.