"Le niveau d'orthographe chez les enfants baisse de plus en plus"

Le fondateur de l'association Belfort Ortho était l'invité de France Bleu Belfort Montbéliard ce vendredi à 7H45. Á la veille de la semaine de la langue française et de la francophonie ce spécialiste de l'orthographe revient sur la baisse du niveau d'orthographe qu'il constate chaque jour.

Nous ne sommes pas plus idiots qu'avant, mais on ferait de plus en plus de fautes d'orthographe ! C'est en tous cas l'avis d'un spécialiste de la question, Philippe Dessoulier, invité de France Bleu Belfort Montbéliard ce vendredi matin. Le Fondateur l'association Belfort Ortho, titulaire d'un dico de bronze estime que c'est l'Education nationale qui est en cause. "Les enfants ne sont pas moins intelligents qu'avant, mais l'Education nationale accorde moins d'importance qu'avant à la question. Il n'y a qu'à voir les barèmes lors d'un examen qui sont très indulgents", estime Philippe Dessoulier. Et de citer une anecdote pour illustrer son propos : "La ministre de l'éducation nationale Najat Valaud Belkacem a laissé un mot sur le livre d'or d'une école de gendarmerie en faisant une faute. Elle a écrit professionnalisme avec un seul n".

Et ce n'est pas la réforme de l’orthographe qui améliorerait les choses. "Elle entre dans les dictionnaires depuis 1990. C'est louable puisqu'elle élimine certaines exceptions, mais il y en reste encore." Par exemple charrette, carrosse, s'écrivaient avec deux r. Mais chariot avec un seul r. La réforme corrige ça. Mais susurrer se prononce "sussurer", mais s'écrit "suzurer", avec un seul s. Et ça n'a pas été corrigé. "Et pourtant l'orthographe est très importante, on écrit de plus en plus dans le milieu professionnel, par mail, par sms", rappelle ce spécialiste.

Une dictée pour s'amuser et s'exercer ce dimanche

A l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie qui débute ce samedi, l'association Belfort Ortho organise une grande dictée. Ce sera à 14h en salle d'honneur de la mairie de Belfort. Le texte a été préparé par Philippe Dessoulier. "Ca va être dur, mais c'est fait exprès", glisse-t-il avec un sourire. Si vous voulez participer, vous pouvez réécouter Patricia Jeanmougin, invitée de "La Franche-Comté en fête" avec Yvan Leperec. Elle vous explique tout !