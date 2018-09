Le nombre d'élèves est en baisse dans tous les établissements berrichons, de l'école au lycée, sauf dans les collèges et lycées privés de l'Indre, où les effectifs sont en hausse de 3.5% par rapport à la rentrée 2017. Par ailleurs, près de 8 écoles sur 10 repassent à la semaine de quatre jours.

Châteauroux, France

Près de 82.000 jeunes berrichons reprennent le chemin des classes cette semaine : 81.927 élèves précisément sont attendus dans les écoles, collèges et lycées publics ou privés de l'Indre et du Cher pour la rentrée 2018, des effectifs en baisse par rapport à l'an passé, selon les prévisions communiquées par l'Académie d'Orléans-Tours. France Bleu Berry vous donne le détails des chiffres.

48.711 élèves dans le Cher

Dans le Cher, ce sont au total 48.711 élèves qui sont attendus dans les écoles, collèges et lycées publics et privés du département pour cette rentrée, soit une baisse de -1.3% par rapport à la rentrée 2017.

Premier degré public : 24.333 élèves (en baisse de -1.8% par rapport à 2017)

Premier degré privé sous contrat : 1.893 élèves (en baisse de -3.8% par rapport à 2017)

Second degré public : 20.164 élèves (quasi stable par rapport à 2017, -0.2%)

Second degré privé sous contrat : 2.321 élèves (en baisse de -2% par rapport à 2017)

33.216 élèves dans l'Indre

Dans l'Indre, ce sont au total 33.216 élèves qui sont attendus dans les écoles, collèges et lycées publics et privés du département pour cette rentrée, soit une baisse de -1.7% par rapport à la rentrée 2017.

Premier degré public : 16.217 élèves (en baisse de -2.7% par rapport à 2017)

Premier degré privé sous contrat : 1.264 élèves (en baisse de -2.2% par rapport à 2017)

Second degré public : 14.473 élèves (en baisse de -1% par rapport à 2017)

Second degré privé sous contrat : 1.262 élèves (en hausse de 3.5% par rapport à 2017)

Les chiffres concernant les rythmes scolaires

Cette année, plus de 8 communes sur 10 repassent à la semaine de quatre jours en Berry, ce qui représente près de 300 écoles dans le Cher (285 écoles sur un total de 311) et plus de 150 écoles dans l'Indre (169 écoles sur un total de 212).

Les chiffres des rythmes scolaires dans l'Indre à la rentrée 2018. Source : Inspection Académique de l'Indre. - Jonathan Landais

L'année dernière, la plupart des élèves avaient classe le plus souvent quatre jours et demi, avec école le samedi matin. Mais peu de temps après son arrivée au gouvernement, le Ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer avait donné la possibilité aux maires de revenir à la semaine de quatre jours.