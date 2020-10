Le nombre d'élèves positifs au coronavirus augmente en Côte-d'Or

Le rectorat de Dijon a publié ce lundi soir un point de situation dans les établissements publics et privés sous contrat de Côte-d’Or au 8 octobre. 64 élèves sont positifs Covid-19, mais aucune école n'est fermée.

Classes en éviction dans les établissements suivants :

- Lycée Clos Maire Beaune, 1 classe

- Collège les Lentillères à Dijon , 2 classes

- Collège Arthur Rimbaud à Mirebeau sur Bèze, 1 classe

- Collège la Croix de Sarrazins à Auxonne, 1 classe

Les classes placées précédemment en éviction aux collège et lycée de Chevigny Saint Sauveur ont repris les enseignements en présentiel les 2 et 5 octobre dernier.

Moins d'éviction mais plus de cas positifs

La semaine du 28 septembre a été marquée par une légère diminution du nombre d’élèves en situation d’éviction alors même que le nombre de cas positifs concernant les élèves connait l’évolution inverse. Cette évolution de cas positifs correspond à l’évolution constatée sur le territoire départemental et métropolitain.

Le tableau récapitulatif dans les établissements scolaires de Côte-d'Or - rectorat de Dijon

Dans le contexte du passage de métropole dijonnaise en zone d’alerte renforcée et des nouvelles mesures territoriales en vigueur, Pascale COQ, directrice académique des services de l’éducation nationale de Côte-d’Or, rappelle la nécessité pour chacun d’observer strictement le protocole sanitaire applicable dans les établissements scolaires et les écoles. Les mesures préfectorales, et notamment l’obligation du port du masque dans une zone de 100m autour des structures scolaires dans l’ensemble du département, doivent être particulièrement suivies, afin de limiter la diffusion du virus.