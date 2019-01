Le nouveau bac 2021 présenté à Avignon

Le recteur d'académie Bernard Beignier a présenté la réforme du baccalauréat 2021 aux parents d'élèves ce mardi 22 janvier à l'université d'Avignon (Vaucluse). Un amphithéâtre plein et des questions sur la nouvelle organisation des enseignements privés des filières S, L et ES.

Avignon, France

Le Rectorat avait donné rendez-vous aux parents d'élève à l'Université pour expliquer la nouvelle réforme du baccalauréat ce mardi 22 janvier. Les élèves actuellement en classe de Seconde vont passer ce nouveau bac en 2021. Adieu les filières S, L et ES : bienvenue au tronc commun et aux spécialités, sans oublier les options. Une sorte de jeu de briques année après année pour construire son orientation.

Un bac pour mieux orienter les élèves

D'après le recteur d'Académie, Bernard Beignier, cette nouvelle mouture du baccalauréat va permettre de mieux orienter les élèves, en les dirigeants vers les matières qu'ils aiment et qui correspondent plus à leurs désirs d'avenir. "Avant on devait choisir si on était littéraire ou scientifique. Le nouveau système va permettre d'équilibrer tout ça."

Cela signifie que les jeunes vont devoir faire des choix, mais nous mettrons l'accent sur l'orientation dès la seconde et jusqu'en terminale." - Bernard Beignier, recteur

Ce nouveau bac se compose d'un tronc commun et d'une dizaine de spécialités différentes : l'élève en choisit trois en première et n'en garde que deux en terminale, pour "affiner ses choix d'orientation".

Bernard Beignier recteur d'académie parle de la réforme du bac 2021. Copier

Certains parents convaincus

À la sortie de la salle, certains parents sont plutôt ravis de cette nouvelle réforme comme Nathalie : "Moi j'aurais adoré pouvoir mélanger sciences, lettres et sciences politiques. Mais à l'époque on nous demandait de choisir, avec mon bac C j'ai du laisser tomber le latin !". D'autres comme Philippe se réjouissent de nouvelles spécialités comme "Sciences informatiques et numérique" qui ouvrent de nouvelles voies pour les jeunes.

Finalement, ce sont surtout les élèves qui semblent perdus, à l'image de Luam, élève en seconde au lycée Aubanel à Avignon : "On nous demande de choisir des spécialités par rapport au métier que l'on voudrait faire mais moi je ne sais pas du tout quoi choisir ! Et on est très nombreux dans ce cas là... alors si on écoute les parents, on prend les maths au cas où et le reste on verra..."

Tous les détails sur ce nouveau bac sur le site de l'Académie.